BD-verslaggever Ron Lodewijks blikt terug op zijn prijswinnende artikel over gouden handdrukken in Brabant

FIA tikt Max Verstappen op de vingers en verbiedt 'juich-bur­nout'

De FIA was niet blij met de manier waarop Max Verstappen gisteren zijn overwinning bij de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk vierde. Oppermachtig reed de Nederlander gisteren met 35 seconden voorsprong naar de finishvlag en koos hij ervoor een burnout in te zetten bij start/finish. Wedstrijdleider Michael Masi ondernam meteen actie en verbiedt de actie de volgende wedstrijd.