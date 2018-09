Bedrijf moet dokken voor beschadigde boom op Bossche Parade

Bossche­naar (16) snel thuis na incident met vuurwapen

11:39 DEN BOSCH - De 16-jarige jongen uit Den Bosch die maandagmiddag is opgepakt omdat hij in het bezit was van een vuurwapen mocht maandagavond weer naar huis. ,,Maar we onderzoeken de zaak verder en hij is nog steeds verdachte", aldus een woordvoerder van de politie dinsdagochtend.