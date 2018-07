Begin strafzaak burgemeesterslek Den Bosch afgeblazen door OM

Telegraaf 'nam Veghelse Rian van Rijbroek niet serieus', maar moet wel rectifice­ren

20:51 VEGHEL - Dagblad De Telegraaf moet binnen drie dagen een geruchtmakend verhaal rectificeren over zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek uit Veghel. Dat heeft de rechter maandag bepaald in een kort geding dat Kaspersky Lab had aangespannen tegen TMG, de uitgever van de krant.