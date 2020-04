Begrip en ongeduld in de cultuursector, ‘het doet pijn’

Voor het eerst in 35 jaar geen festival Boulevard in augustus in de binnenstad van Den Bosch. ,,Onvermijdelijk, begrijpelijk en pijnlijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor de makers, de zzp’ers, de leveranciers en andere partners”, zegt Viktorien van Hulst, directeur van De Boulevard. ,,We hadden wel allerlei alternatieve scenario's gemaakt. Maar we moeten reëel zijn, een festival met iedereen op anderhalve meter van elkaar is geen festival Boulevard. Het elkaar ontmoeten staat bij ons centraal en ook financieel zou het niet haalbaar zijn. Wellicht komen er nog wat kleinschalige projecten die wel mogen, daar gaan we zeker naar kijken, maar het festival verplaatsen we naar 2021. We kijken wat we kunnen meenemen naar volgend jaar, maar het zal vooral opnieuw beginnen zijn. Heel jammer is het voor het programma rond 75 jaar capitulatie van Japan dat we met de Indische en Molukse gemeenschap aan het maken waren, dat hoorde echt bij dit jaar.” Doordat het festival in maart al zag aankomen dat het wellicht niet door zou kunnen gaan, is Boulevard geen verplichtingen meer aangegaan. ,,Daardoor kunnen we de schade beperkt houden. We zijn niet in gevaar.” De nieuwe datum voor de Boulevard is 5 t/m 15 augustus 2021.

Woo Hah!

Ruud Lemmen van popcentrum 013 en mede-organisator van hiphop festival Woo Hah! zet een streep door het internationale hiphopfestival dat van 10-12 juli in de Beekse Bergen zou zijn. ,,We zagen dit aankomen, natuurlijk. Maar het doet toch pijn, want nu is het definitief. We verplaatsen naar volgend jaar en kijken wat we kunnen meenemen van de artiesten. Eerst gaan we alles netjes afwikkelen. Tickets blijven geldig, we hebben ons aangesloten bij de landelijke voucherregeling. Maar het is uiteraard een grote strop, er zijn heel veel kosten gemaakt in de voorbereiding, maar het is goed dat er nu duidelijkheid is.” Ook de popzaal van 013 in Tilburg blijft tot 1 september potdicht zitten. De nieuwe datum voor Woo Hah! is 9, 10 en 11 juli 2021.

Best Kept Secret

Voor Maurits Westerik zou de aankomende achtste Best Kept Secret, 12-14 juni, zijn eerste zijn als directeur van het festival. ,,Dat is vreemd, ja, dat er nu niets gebeurd. Maar op papier zag het er volgens mij goed uit. We hebben er bijna een jaar keihard aangewerkt en net voordat Brabant vanwege corona dichtging was het klaar en stonden we op de Beekse Bergen om het festivalterrein uit te zetten. Het niet doorgaan is een flinke scheur in de broek van het bedrijf. We gaan het bij Friendly Fire goed voelen, maar we zijn een gezond bedrijf en we overleven dit, dat durf ik wel te stellen.” Best Kept Secret is nu op 11, 12 en 13 juni 2021.

Intents

De teleurstelling is ook bij dancefestival Intents groot. ,,Het festivalterrein is ingezaaid en alles ligt er prachtig bij, de tickets zijn verkocht, 350 artiesten staan klaar, we zijn al aan het aftellen. Je kunt de spanning al voelen, het wordt magisch... en dan staat alles stil”, aldus Remco Hermans van Intents in Oisterwijk op de site. Ook het dancefeest in Oisterwijk is verplaatst naar 2021.

Design Museum

Ook de musea blijven zeker nog tot 20 mei gesloten. Het Design Museum in Den Bosch had er stiekem toch rekening mee gehouden dat de het museum open zou kunnen gaan een dezer dagen. ,,We kunnen aantonen dat we veilig open kunnen”, zegt museumdirecteur Timo de Rijk. ,,Er is een looproute bedacht waardoor bezoekers elkaar onderweg niet tegenkomen, kassa’s zijn voorzien van schermen en de expositie Bodydrift, over de toekomst van het menselijk lichaam, was net ingericht toen de musea moesten sluiten. Dus ja, dit is enorm teleurstellend.”

De Pont