Belangrijk dag voor 'Hallo Jumbo' op Petrus Dondersplein Sint-Michielsgestel

Woningen ontruimd na gaslek in Caspar Houben­straat Tilburg, leiding geraakt bij verbou­wings­werk­zaam­he­den

14:16 TILBURG – Bij verbouwingswerkzaamheden aan buurthuis Jeruzalem in de Caspar Houbenstraat in Tilburg is een gaslek ontstaan. Een aantal woningen is uit voorzorg ontruimd.