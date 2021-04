Bepaalde groepen niet welkom in aantal huurwoningen Tilburg: 'Pijnlijk voor het individu, wenselijk voor het collectief’

Teken bijten kinderen vooral op hoofd en in nek, bij volwasse­nen zitten ze meestal in de benen

9:14 Teken bijten zich bij kinderen veel vaker vast op het hoofd en in de nek. Bij volwassenen is dat juist vooral in de benen. Dat melden het RIVM en de Universiteit van Wageningen. Zij onderzochten voor het eerst de tekenbeetmeldingen die via Tekenradar.nl binnenkomen.