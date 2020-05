Bericht voor onze abonnees: magazine niet bezorgd, maar wel online te lezen

Verpleeg­huis Oss mag meedoen aan proef om bezoekrege­ling te versoepe­len

6:12 OSS - Bij verpleeghuis De Ruwaard aan de Ministershof in Oss wordt vanaf maandag 11 mei stapsgewijs een versoepeling ingevoerd van de bezoekersregeling. Het is het eerste verpleeghuis in de regio GGD Hart voor Brabant waar de regeling vanaf maandag geldt. Dat meldt BrabantZorg, de organisatie waar De Ruwaard onder valt.