Berlicumse vrouw beschuldigt een man van mishandeling; een vergissing?

DEN BOSCH - Een Berlicumse vrouw (38) parkeert haar auto voor een boodschap in Berlicum. Ze stapt uit en ziet dat een haar onbekende man foto's van haar maakt. De man wil niet zeggen waarom hij dat doet. Hij geeft haar een paar klappen en rijdt vervolgens weg. Via een kenteken denkt de politie de verdachte, een 54-jarige man uit Heeswijk-Dinther te hebben achterhaald. ,,Een misverstand'', zegt zijn advocaat Floris Koopman woensdag tijdens de rechtszitting in Den Bosch bij politierechter P. Dijks.