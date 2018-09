Bestuur van Litserborg stapt op

Altijd dat witte busje bij drugsdum­pin­gen. Waarom?

8:45 Landelijke aandacht voor een drugsdumping in Tilburg bij Opsporing Verzocht. Dat is opvallend. In de uitzending werden beelden getoond van twee mannen die verdacht worden van een grote dumping in april bij een woonzorgcomplex aan de Berlagehof. En jawel, ze reden in een witte bestelbus, een Volkswagen Crafter in dit geval.