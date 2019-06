Bestuursakkoord Brabant: vooral extra aandacht voor agrarische sector

Naakte man doucht ongewenst in het huis van twee vrouwen uit Tilburg, zonder kleren aan straat op gejaagd

17:29 TILBURG - Twee vrouwen kregen donderdagavond de schrik van hun leven toen ze erachter kwamen dat een onbekende man onder hun douche stond in hun huis aan het Violethof in Tilburg. Ze hebben hem de straat op gejaagd, waar hij naakt door omstanders in een hoek werd gedreven.