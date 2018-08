Betere aanpak voor mensen met verward gedrag ontlast politieinzet

Ontelbare keren per jaar rukt de politie uit voor meldingen van mensen met verward gedrag die de openbare orde verstoren. Gisternacht nog rukte een arrestatieteam van de politie uit in Esch. Dat kost de politie vele uren en uren aan inzet. En soms moeten ze lange tijd met zo'n persoon leuren opdat die goed geholpen kan worden. Uren die ze liever aan criminaliteitsbestrijding wil besteden. Alleen al in Brabant Noordoost kwamen in 2017 liefst 5898 meldingen binnen van verwarde personen. Tegenover 2013 toen 3244 keer die melding binnen kwam. En hoe ga je dan om met verwarde mensen? De een heeft alcohol op, de ander drugs. Een derde heeft dementie of Alzheimer of een aangeboren hersenafwijking. Lastig werken dus.

De Stuurgroep Leidraad Gemeenten Verwarde Mensen heeft nu een set afspraken en maatregelen op papier gezet voor een uniforme werkwijze voor politie, justitie, openbaar ministerie, hulpinstanties zoals GGD en GGZ, huisartsen(posten), wijkteams en gemeenten.

Een van de maatregelen is dat mensen die bij instellingen bekend zijn als risicogroep verwarde personen ook zelf een steentje bijdragen aan verandering. Zo wordt hen gevraagd een crisiskaart in te vullen die zij op zak dragen. Hulpverleners kunnen op die kaart ontdekken hoe met hen om te gaan. Directeur GGD Karin Van Esch: ,,De een moet je niet aanraken, want dan gaat hij of zij door het lint. De ander wil juist een knuffel in een crisissituatie. Alles bij elkaar zijn het allemaal hulpmiddelen voor een betere aanpak van mensen met verward gedrag. Maar het blijft per geval toch altijd moeilijk om precies in te schatten wat er aan de hand is. Vandaar dat ook deskundigheid bevorderd dient te worden bij mensen in het veld."

Burgemeester Jan Pommer van Sint-Michielsgestel zit samen met Van Esch in de stuurgroep. ,,De aantallen liegen er niet om. Kijk naar Esch. Daar was het afgelopen nacht dus raak. Het komt niet alleen in grote steden voor, maar ook in kleine dorpen. En mensen met verward gedrag verdienen het om op een humane manier goed geholpen te worden. Dat vergt een speciale manier van werken. En die regels hebben we nu samen met een groot aantal partijen opgesteld. Zodat ze uniform kunnen worden ingevoerd."

Pommer verder: ,,Er gaat veel politiecapaciteit zitten in meldingen rond overlast van verwarde personen. De kunst is nu om dat veel beter te organiseren. Als echt de openbare orde in gevaar komt, dan komt zeker de politie. Maar in een aantal gevallen kan er preventief veel gebeuren met wijkagenten en bijvoorbeeld wijk-GGD'ers zoals die in Vught actief zijn. Die signaleren al zeer snel dat het fout dreigt te gaan en kunnen dan al ingrijpen. Daarmee gaat het groot aantal meldingen per jaar al flink naar beneden."