Betere hulp voor verwarde mensen in Brabant met nieuwe leidraad en checklist

Verdachte Jos Brech (55) in moordzaak Nicky Verstappen is op de vlucht

13:17 Er is een grote doorbraak in het onderzoek naar de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Er is een DNA-match gevonden met de 55-jarige Jos Brech uit Simpelveld. De politie ziet de man als de verdachte van de moord op Nicky. De politie weet echter niet waar Brech is. Zijn familie gaf hem in april op als vermist. Dat is begin van de middag op een persconferentie bekendgemaakt.