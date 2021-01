Bij met pantservoertuig opgepakte Daan C zijn ‘grote bedragen’, vermoedelijk crimineel geld gevonden

Burgemees­ters gebruiken ze vaak bij rellen, maar wat is nu precies een noodbevel?

19:11 Het gebeurde zondag in Eindhoven, Tilburg, Breda en in andere Nederlandse steden: het invoeren van een noodbevel. Door de rellen, het vandalisme en de plunderingen waren veel burgemeesters genoodzaakt om deze uitzonderlijke verordening in te voeren. Maar wat houdt een noodbevel eigenlijk in?