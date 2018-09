Blijvend aandenken aan Gamerse steenfabriek

Gewonde bij een woning­brand in Woudrichem

12:16 WOUDRICHEM - Bij brand in een woning aan de Flintstraat in Woudrichem is zondagochtend een gewonde gevallen. De brand ontstond rond half zeven in de ochtend. De gewonde man is met onbekend letsel, onder politiebegeleiding, overgebracht naar het ziekenhuis.