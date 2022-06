Boa's Bernheze voortaan boer op met bodycam

Opinie | Doorgaan met kernwapens is een doodlopen­de weg

Nee, het is niet bepaald een ideaal moment om te roepen: ‘alle kernwapens de wereld uit’, gezien de actuele geopolitieke verhoudingen in de wereld. Op dit moment worden 2000 kernwapens bij operationele strijdkrachten in hoge staat van paraatheid gehouden. Toch heeft leven in een wereld met kernwapens geen toekomst, en zeker niet voor onze kinderen en kleinkinderen.

14:39