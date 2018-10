Boekel is charmant genoeg om wat vaker in beeld te brengen

Publiek maakt zich geen zorgen over zwerfafval of concurren­tie: gratis testertjes op straat horen erbij

6:24 DEN BOSCH - Het gratis uitdelen van proefartikelen in de Bossche binnenstad roept in de politiek kritische vragen op. Maar het winkelend publiek vindt het juist prima. ,,We komen voor de gezelligheid en daar horen dit soort dingen ook bij."