Boerderijwinkel Van der Heijden blijft open tijdens aanpak Poeldonksedijk

Koken & eten Doehetzelf­kip: gaat de Vughtse familie de kippen slachten of niet?

5:00 Het gezin Beks krijgt eieren van een boer, brengt kuikens groot en aan het eind is daar de beslissing over leven en dood. Zet Jeroen het mes in zijn kippen of niet? Twaalf weken dubben over het lot van de kippen.