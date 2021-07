Boeren willen via Jumbo hun gram halen: ‘Aantonen dat niet wíj maar zíj voor het stikstofprobleem zorgen’

Boerenpro­tes­ten bij Jumbo en Eindhoven Airport voorlopig van de baan, FDF ‘tevreden’ met gesprek in provincie­huis

14:46 Boeren zijn het zat en zijn woensdag opnieuw in het geweer gekomen tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij het provinciehuis in Den Bosch voerden FDF-voorman Mark van den Oever en commissaris van de Koning Ina Adema een gesprek. De uitkomst daarvan is dat mogelijke boerenprotesten bij de Jumbo in Veghel en bij Eindhoven Airport niet doorgaan, omdat Adema vragen van de boeren over natuurbeschermingsvergunningen van de supermarktketen heeft beantwoord.