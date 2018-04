Bossche brasserie De Gruyterfabriek per direct gesloten

VIDEO + UPDATE Zeer grote brand in diervoeder­fa­briek in Loosbroek, brand onder controle

9:52 LOOSBROEK - In de Dorpsstraat in Loosbroek is in de nacht van zondag op maandag even voor 04.00 uur een zeer grote uitslaande brand ontstaan in bedrijfshallen van een diervoederfabriek Vobra Special Petfoods.