Bossche burgemeester kiest voor lintjesregen 'nieuwe stijl'

Tournee

Burgemeester Ton Rombouts was gewend om de versierselen op te spelden in het Bossche stadskantoor waar de mensen heen werden gelokt. Maar zijn opvolger verkiest de aanpak zoals hij dat de afgelopen jaren gewend was in Veldhoven. Dat betekent huisbezoek met zijn echtgenote om de uitverkorenen later op de dag gezamenlijk te decoreren.

,,We hebben een tijd geleden een generale repetitie gehouden om na te gaan of dat praktisch uitvoerbaar was. We reden dus alvast de route met de woningen van de mensen om wie het gaat. We kwamen wat krap in de tijd. Daarom is ervoor gekozen om enkele Rosmalenaren naar Bottles te laten komen.'' Dat zegt Jan de Wit (chef kabinetszaken van de gemeente) over de aanpak.