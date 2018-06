Bossche dief betrapt met boter en toiletblok: 'Ik denk niet logisch na'

DEN BOSCH - Waarom rekent de Boschenaar (41) een paar maanden geleden in een Coop-filiaal in Den Bosch wel een fles Fanta en een pak melk af en probeert hij er stiekem vandoor te gaan met twee pakjes boter en een toiletblok? ,,Dat is best wonderlijk'', zegt politierechter Kap Knippels tegen de man die deze woensdag haar terecht staat.