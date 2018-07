Bossche Volkspartij: Gemeente sluit stichting Winterland Den Bosch ten onrechte uit

ANWB bevestigt: veel meer ongelukken op snelwegen in eerste halfjaar van 2018

10:49 In de eerste zes maanden van 2018 waren er een kwart meer ongelukken op de snelweg dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat bevestigt de ANWB na berichtgeving hierover van BNR. De ANWB baseert zich op cijfers van Rijkswaterstaat. In de eerste helft van 2017 ging het om 10.000 ongelukken, in het eerste halfjaar van 2018 om 12.800.