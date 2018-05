Bouw in zicht bij Bossche Markt waar Pearle-filiaal tegen de vlakte ging

Man over Polen die zijn aangehou­den voor gewelddadi­ge dood Marcin Naus: 'We zwaaiden naar elkaar'

16:23 DEN BOSCH - ,,Ze hielden het hier netjes, want dat had ik gevraagd. We zwaaiden af en toe naar elkaar. Verder niks bijzonders." Dat zegt een medewerker van Weener Xl over de drie Poolse mannen die dinsdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van landgenoot Macin Naus (32).