Boxtelaar staat terecht voor bedreigen Boxtelse burgemeester

Illegale waspoeder­fa­briek opgerold in Zaltbommel: 'Rook er wel erg fris'

17:58 ZALTBOMMEL - De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in een loods in Zaltbommel 17.000 kilo illegaal waspoeder gevonden. De loods was omgetoverd tot illegale waspoederfabriek.