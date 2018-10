Boxtelaren massaal naar nieuwe AH, Etos en Gall & Gall

update Geld en kilo's drugs gevonden bij drugsinval­len in Tilburg, man opgepakt

13:48 TILBURG - Bij een drugsinval in een woning aan het Sint Annahof in Tilburg zijn donderdag verdovende middelen en geld gevonden. En in een loods aan de Ringbaan Oost vond de politie meerdere kilo's drugs. Daar is één man opgepakt.