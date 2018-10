Brabant jubelt niet meer over wietproef kabinet

TILBURG - Op veel plaatsen in Brabant was gejubel te horen toen vorig jaar duidelijk werd dat het kabinet een proef zou gaan houden met het reguleren van de wietteelt. Maar de stemming is omgeslagen. Burgemeesters vrezen dat het experiment geen echte kans van slagen krijgt, nu coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in Den Haag aan de rem blijven hangen. Coffeeshophouders uit Tilburg, Breda en Eindhoven praten inmiddels mee in Den Haag, maar blijven beducht dat ze hun hun 'eigen winkeltje om zeep moeten helpen'.