Brabant profiteert enorm van open grenzen in de Europese Unie: 1.600 euro per persoon

PvdA Den Bosch: ‘Durf gesprek over woningbouw Avenue A2 aan te gaan’

6:11 DEN BOSCH - De Bossche PvdA is verbijsterd over het uit het zicht raken van de Avenue A2 als woningbouwlocatie. ,,We moeten juist zo snel mogelijk plannen voor dit gebied maken. Dat is een heel andere beweging. Durf de gesprekken aan te gaan en dan niet alleen met projectontwikkelaars‘’', betoogde Foud Kabbouti.