Brabantse gemeenten beteugelen zorgbedrijven: 'voor exorbitante winsten geen plaats’

'Laat er geen misverstand over zijn: voor zorgfraude en exorbitante winsten is in onze gemeente geen plaats.’ Met die mededeling kondigde de Bossche wethouder Huib van Olden onlangs in een brief aan de gemeenteraad een nieuwe aanpak aan om misbruik van zorggeld in zijn stad en de regio Noordoost Brabant te voorkomen.