Brabantse natuur heeft het zwaar: dagvlinders en reptielen verdwijnen van de heide

Vrijwel nergens is die afname zo goed te merken als op de heide. Van alle reptielsoorten die in 1995 werden gespot, is nu nog maar zo'n 20 procent over. Voor de dagvlinders ligt dat percentage zelfs nog lager. De diertjes zijn sterk afhankelijk van variatie in het heideterrein en kunnen slecht tegen beheermaatregelen als plaggen, maaien en begrazen. In agrarisch gebied neemt de afname van het aantal broedvogels in open weide- en akkergebied intussen zorgwekkende vormen aan, ziet de provincie. In bossen en half-natuurlijke grasvelden is de kwaliteit redelijk stabiel.