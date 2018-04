Brasserie De Gruyterfabriek per direct gesloten: faillissement aangevraagd

Een voorstel­ling over zelfmoord, in het echt zijn er al twee dood

11:56 DEN BOSCH – Ze spelen maar een rol. De rol van Julia, een hoogbejaarde dame die haar eigen dood regelde. Een andere actrice kruipt in de huid van de ongeneeslijk zieke Carolien die het leven nog maar moeilijk vol kan houden. En dan hebben we nog Joery, een 19-jarige knul die elke dag worstelt en al jaren bezig is met de dood. Waarom wordt hij elke dag weer wakker in dit klóteleven?