Buitenkansjes

Tilburger (26) met 29 zakjes drugs in onderbroek aangehou­den

11:08 TILBURG - Een 26-jarige man uit Tilburg is zondagavond aangehouden aan de Wagenaarstraat in Tilburg. De man had een flinke som contant geld op zak en had verschillende zakjes in zijn onderbroek zitten met daarin vermoedelijk drugs.