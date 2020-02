Carnavalsliefdes, die beklijven toch nooit?

Carnavalsliefdes, die beklijven toch zelden? Carnaval is een uitstekende plek voor liefde voor éven. Je was dronken, zat in de carnavalsroes, had een konijnenpak aan en dat leuke meisje was toevallig verkleed als wortel. En ja, met carnaval, dan vind je bijna iederéén leuk.

Tijdens carnaval is iedereen losser. Maar als de kater komt, je je roes hebt uitgeslapen, en het gewone leven weer begonnen is, dan valt die nieuwe liefde vaak een beetje tegen. Blijkt die wortel toch minder aantrekkelijk en leuk en ben jij weer een beetje veranderd in een angsthaas.

Dat het óók anders kan en dat carnaval ook een plek kan zijn waar je de liefde van je leven vindt, bewijzen Gerard en Marion Beck uit Megen en Jos en Yvonne Verwegen uit Veghel. Dankzij carnaval voelden Gerard en Marion zich losser en werd het eindelijk iets. Dankzij carnaval wisten Jos en Yvonne veel sneller dat het echt goed zat.

Dankzij carnaval vonden ze elkaar en hebben ze prachtige herinneringen aan hun eerste tijd samen. En sámen genieten ze nóg meer van het feest der zotten. Jos: ,,Ik weet niet of het iets geworden was, als we niet allebei zo verzot waren op carnaval.”

Gerard begreep de hint met carnaval

Gerard en Marion Beck uit Megen.



Dus nu durfde ze Gerard, die na zijn scheiding al negentien jaar alleen was en niet zo nodig een nieuwe relatie hoefde, te vertellen dat ze het wel miste hoor, die arm om haar heen. ,,Ik was een jaar daarvoor gescheiden, na 27 jaar huwelijk.” Gerard lacht: ,,Ja, ik begreep de hint wel. Pas op 11 april was het écht officieel aan, maar toen met carnaval was duidelijk dat het iets ging worden. Het was wel een beetje raar, want Kim, de dochter van Marion, dat was mijn kroegmaatje. Moest ik Kim opeens zeggen dat ik iets met haar moeder had. Ze vond het super voor ons.”

Ze kregen dus iets met carnaval, elf jaar geleden. En, als kers op de carnavalstaart, trouwden ze twee jaar geleden ook nog eens met carnaval. Tijdens de boerenbruiloft, welteverstaan. Marion: ,,We waren negen jaar samen. We wilden al trouwen, maar vooral om alles goed te regelen, nu ik bij Gerard was ingetrokken. Maar dat wilde we klein doen.” Dochter Kim had echter andere plannen. Marion: ,,Zij waren de boerenbruiloft aan het organiseren en bedachten dat het zo leuk zou zijn als er een paar dan écht zou trouwen. Dat is nog nooit gebeurd. En ja, ze wist wel dat wij wilden trouwen.”

Gerard: ,,Dus toen ze vroegen of wij tijdens de boerenbruiloft officieel wilden trouwen, toen vonden we dat wel even spannend, maar dachten we ook al snel, waarom niet?” Marion: ,,Ik had nooit verwacht dat hij het zou doen. Wij staan anders nooit zo graag midden in de belangstelling. Ik vond het zó leuk dat hij wilde. Het was een prachtige dag, en ik zou het zo wéér doen.”

‘Dankzij carnaval leerden we elkaar héél snel héél goed kennen’

Jos- en Yvonne Verwegen uit Veghel met hun dochtertje Eva.



Jos (35) en Yvonne (30) Verwegen kregen iets in oktober 2014. Ze komen allebei uit een echte carnavalsfamilie. Jos zit in het bestuur van de Kuussegatters. In 2014 zat hij in de Raad van Elf en werd hij adjudant. Maar dat moest hij eind oktober dus nog even geheim houden voor zijn kersverse vriendin.



Zij: ,,Ik weet het nog goed, aan het begin van de hofzitting wilde Jos graag dat ik zijn ouders leerde kennen. En dat terwijl we nog niet eens naar elkaar toe uitgesproken hadden dat we nu echt niets hadden. Toen bleek dat Jos adjudant was, ja, toen begreep ik het. Dan heb je opeens een rol als vriendin van ...”

Een hectische, maar prachtige tijd volgde. Yvonne: ,,Al héél gauw woonden we bijna samen. Als je dat niet doet, dan zie je elkaar helemaal niet. Het adjudantschap is zo druk. Carnaval heeft alles bij ons dus juist versneld. Je leert elkaar snel goed kennen in zo’n hectische tijd.” Ze lacht: ,,Je ziet hoe de andere is bij stress en bij slaapgebrek, bijvoorbeeld” Jos: ,,Na de carnaval kregen we eindelijk echt tijd voor elkaar. Maar toen wisten we al wel dat het goed zat.”