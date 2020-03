Carnavalsstichting Tilburg schrikt van twee nieuwe besmettingsgevallen coronavirus

Wüst grijpt op indrukwek­ken­de wijze zevende wereldti­tel allround

18:11 Ireen Wüst heeft voor de zevende keer in haar lange loopbaan de wereldtitel allround gegrepen. De 33-jarige Nederlandse hield op de afsluitende 5000 meter haar dichtste concurrente Ivanie Blondin (zilver) af. Antoinette de Jong pakte in Hamar na een zenuwslopende race het brons, terwijl Melissa Wijfje een medaille uit handen zag glippen in de slotronde van de 5000 meter.