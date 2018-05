Chauffeur hoort vandaag vonnis voor dodelijk ongeluk José Tax

Dollemans­rit Den Bosch: man (42) rijdt in op vrouw met hond, ook overste­kend meisje bijna aangereden

10:09 DEN BOSCH – Een automobilist is zaterdagavond op de Frederik Hendriklaan in Den Bosch doelbewust op een vrouw en haar hond ingereden. De dader, een 42-jarige man uit die plaats, is een bekende van de politie en wordt verdacht van het verlaten van een plaats na een verkeersongeval, vernieling, rijden onder invloed en van poging doodslag.