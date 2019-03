Chef verslaggeving bij het BD over Oss: ‘Een dag die gerust weg had mogen blijven’

Zes dagen per week valt de krant bij u op de mat en online wordt u 24 uur per dag op de hoogte gehouden over wat er in uw buurt speelt. In een kijkje achter de schermen laten we u zien hoe het Brabants Dagblad gemaakt wordt. Wat komt er allemaal bij kijken, welke keuzes worden er gemaakt en wat gebeurt er op een redactie als er een verschrikkelijk nieuwsfeit plaatsvindt?

De zon schijnt, chef verslaggeving Joris Roes is op weg naar de redactie in Den Bosch. Om zoals elke dag weer een mooie krant en website te maken. Maar op deze dag, 20 september 2018, loopt het helemaal anders.

08.30 uur

,,Op de A59 kom ik twee politiewagens tegen. Ze rijden met hoge snelheid en zwaailichten naar Oss, er moet iets gebeurd zijn. Bij het kantoor van het Brabants Dagblad stap ik uit de auto. Op dat moment begint mijn telefoon te piepen. Het is een pushbericht van ons eigen bedrijf: ongeval op spoor Oss, vier kinderen dood. Ik sta aan de grond genageld. Alles gaat door je heen. Je eigen kinderen als eerste. Niet dat ik bang ben dat ze erbij betrokken zijn, ze zijn niet in Oss, maar je denkt wel meteen aan ze.”

Een krant maken, geen dag is hetzelfde. Nieuws valt namelijk zelden te voorspellen. Voordat de krant ’s ochtends in alle vroegte bij u op de mat ploft, kan de voorpagina al tien keer veranderd zijn. 90 verslaggevers, fotografen, online redacteuren, vormgevers en eindredacteuren zijn van ’s ochtends 07.00 uur tot ’s nachts 01.00 uur aan het werk om de krant te maken en de site en app actueel te houden. De allereerste redactievergadering vindt ’s ochtends plaats. Verslaggevers vertellen waar ze mee bezig zijn, zodat de chef weet wat hij kan verwachten. Vormgevers maken de eerste pagina’s op en fotografen worden geïnstrueerd.

Volledig scherm Vlakbij de plek van het ongeval werden honderden knuffelbeesten achtergelaten. © Van Assendelft

09.00 uur

,,Snel besef ik dat ik moet schakelen. En dan gaat er een knop om. Ik sta weer in de journalistieke stand en bel de redactie Oss, waar de collega’s ook confuus zijn. Ik vraag ze om met zoveel mogelijk naar het spoor te gaan, en ook fotografen te bellen. Het werk zouden we later wel verdelen, eerst zorgen dat er voldoende mensen ter plaatse zijn. Ik bel collega’s van wie ik weet dat ze nog in de auto zitten, op weg naar de redactie in Den Bosch. Ik vraag ze naar Oss door te rijden. Ik bel met Vincent Leemans, net als ik chef verslaggeving. We maken een app-groep aan voor alle betrokkenen, om zo goed mogelijk met iedereen in contact te staan.

Het AD, waarmee we binnen De Persgroep samenwerken, belt. Ze willen weten wat we allemaal doen, wie er bij het spoor zijn, of ze kunnen helpen. Ook onze online redactie stelt deze vragen. Vincent en ik blijven aan het bellen, terwijl we tussendoor steeds razendsnel overleggen of we niets vergeten. Al snel hebben we een stuk of zes verslaggevers en drie fotografen ter plaatse. Dat is maar goed ook. We ontdekken al snel van welk kinderdagverblijf de omgekomen kinderen zijn, en op welke basisschool ze zitten. Daar sturen we ook verslaggevers heen. De gemeente Oss richt in een wijkcentrum een crisiscentrum in. Daar moeten we ook een verslaggever hebben.”

Met de opkomst van internet veranderde er veel in de journalistiek. Er is een constant gevecht ontstaan tussen snel willen informeren en het nieuws in de goede context plaatsen. Je wilt als krant de lezer snel op de hoogte brengen maar wel pas als je zeker weet dat alles klopt. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gaan dan ook altijd boven snelheid. Zo worden er geen foto’s geplaatst van ongevallen zolang de direct betrokkenen nog niet op de hoogte zijn. Ook worden slachtoffers of verdachten nooit herkenbaar in beeld gebracht. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet altijd makkelijk is. Want wanneer is iets over de grens? De ene redacteur schat dingen nu eenmaal anders in dan de andere. Daarom wordt er op de redactie regelmatig gediscussieerd over ethiek en hoe er met bepaalde onderwerpen om moet worden gegaan.

Volledig scherm Burgemeester Wobine Buijs geeft een persconferentie over het ongeval. © Van Assendelft

11.30 uur

,,Een van de eerste afspraken die we maken is dat we geen bloederige details brengen. Dat is ook ons beleid, maar in het heetst van de strijd kan het nooit kwaad er nog eens op te wijzen. Rond 11.30 uur geeft de burgemeester van Oss een persconferentie. Die kijken wij op televisie. Daar zijn ook ‘ooggetuigen’ te zien. Die vertellen gruwelijke details waar wij van schrikken. We bellen meteen onze online redactie en benadrukken nogmaals dat wij deze informatie niet melden. Onze verslaggevers ter plaatse hebben ook grote twijfels bij de beweringen van deze ‘ooggetuigen’. Maar goed ook, drie weken later bij de herdenking, blijkt er niets van de gruwelijkheden te kloppen.

In Oss worden de hele dag leerlingen opgevangen in het crisiscentrum. En ouders van leerlingen. Waar we bij mogen zijn, gaan we naartoe. We respecteren alles waar we niet bij mogen zijn, dat vinden we heel erg belangrijk.”

Rond het middaguur is de krant in grote lijnen uitgezet. Verslaggevers zijn op pad. Voor een interview met een wethouder of een reportage op een basisschool. Als het onderwerp zich ervoor leent, maken ze ook nog een video en foto’s voor de site. De app en site worden steeds belangrijker. Terwijl het aantal abonnees van de papieren krant al jaren afneemt, volgen steeds meer mensen het laatste nieuws online. De site wordt door 140.000 mensen per dag bezocht, de app heeft 40.000 unieke bezoekers per dag. De verslaggever tikt dan ook eerst het nieuwsartikel dat online te lezen is. In het artikel voor de krant gaat hij meer in op de achtergronden.

Volledig scherm De voorpagina was de volgende dag helemaal zwart, met de vlag halfstok. © JB vp

14.00 uur

,,Om 14.00 uur hebben Vincent en ik de eerste vergadering met onze hoofdredacteur Lucas van Houtert en chef eindredactie Dorien Baaijens over hoe we de krant gaan maken. Onze hoofdredacteur oppert het idee een zwarte voorpagina zonder tekst te maken, met alleen een vlag halfstok. Daarmee willen we aangeven dat we niet alleen goed verslag willen doen, maar vooral ook erg meeleven met het leed in onze regio. ‘s Avonds maken we zeven pagina’s over het verdriet in Oss. Over wat er precies gebeurd is. Over de slachtoffers. We denken heel goed na over elke foto die we gebruiken. We willen geen foto’s van de aangereden Stint in de krant, dat vinden we te aangrijpend en te dichtbij. We overleggen voortdurend. Iedereen blijft -uiteraard- op de redactie. Van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds heel laat. We geven alles om een respectvolle krant te maken. Het nieuws en de achtergronden moeten verteld worden, maar wel op een manier waar niemand aanstoot aan kan nemen.”

Aan nieuws komen is voor de redactie nooit een probleem. De krant heeft een uitgebreid netwerk van correspondenten die de krant voorzien van nieuws uit hun dorp of stad. En natuurlijk heeft een verslaggever een eigen netwerk en veel kennis in huis. De probeert redactie ook zelf nieuws te maken. Onderzoeksjournalistiek wordt steeds belangrijker. Een mooi voorbeeld is de ‘taskforce ondermijning’. Samen met collega’s van het ED en BN DeStem doet verslaggever René van der Lee dit hele jaar lang onderzoek naar de vraag of de Brabantse drugsindustrie ook tot de bovenkant van de samenleving weet door te dringen.

Volledig scherm Koningin Maxima is zichtbaar aangeslagen door het ongeval in Oss. © ANP

17.00 uur

,,We krijgen uitnodigingen om ‘s avonds zelf aan te schuiven in talkshows. Bij Pauw, M, en RTL Late Night. Om de dag in Oss te beschrijven. We bedanken ervoor, het gaat niet om ons. We concentreren ons in de uren dat de shows worden uitgezonden alleen maar op het maken van een mooie krant en site.”

Rond 17.00 uur schuift de eindredactie aan. Pas in de avonduren wordt de krant gemaakt en valt het besluit wat er op de voorpagina komt. De eindredacteuren voorzien de artikelen van pakkende koppen en lezenswaardige intro’s. Samen met de afdeling vormgeving kiezen ze foto’s uit. De eerste editie moet rond middernacht bij de drukker zijn. Af en toe kan dat voor stress zorgen, bijvoorbeeld als een raadsvergadering langer duurt. Gelukkig kan de verslaggever tegenwoordig het artikel op locatie tikken en doorsturen naar de redactie.

Volledig scherm Mensen volgen in het stadion van Oss de herdenkingsdienst. © Van Assendelft Fotografie

05.30 uur

,,De volgende dag ligt er bij alle abonnees een krant op de mat waar we ontzettend hard aan gewerkt hebben. Maar ook daarna gaat het nieuws nog verder, tot aan de herdenking op maandag 8 oktober in Oss. Je bent journalist, je gaat door. Altijd. Maar het nieuws hakt er wel in. We zijn niet van steen. We voeren veel gesprekken, met individuele collega’s maar ook met alle betrokkenen. Op 3 oktober spreken we op een terras af, met alle collega’s die over het dramatische ongeval schreven of er met hun fototoestel of videocamera bovenop stonden. Om allemaal ons verhaal te kunnen doen. Dat hebben we echt nodig, om het heftigste nieuws dat we ooit beschreven te verwerken. Dat doet ons goed.”

,Aan het einde van de dag schrijf Joris Roes dit op Twitter: Op televisie vertellen collega’s van andere media mooi over #Oss. De krant gaat langzaamaan naar de drukker. Thuis slapen twee jonge kinderen. Het was een dag die gerust weg had mogen blijven.”

Hein Eikenaar, verslaggever redactie Tilburg Bij een grote brand filmen voor de site van het Brabants Dagblad. Op Twitter verslag doen van de Tilburg Ten Miles. Een reconstructie van de misdaden van de puinzakkenbende, nieuwe ontwikkelingen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis of een interview met een echtpaar dat een terroristische aanslag in Spanje overleefde. Totaal verschillende zaken die voor Hein Eikenaar (45) één ding gemeen hebben: ze spelen in Tilburg, de stad waar hij woont en die hij met een journalistieke bril alweer een aantal jaar volgt. En het mooie is: Tilburg is volop in ontwikkeling, iedere dag dienen zich nieuwe onderwerpen aan. Volledig scherm Hein Eikenaar © redactie

René van der Lee, misdaadverslaggever Drugslaboratoria, wietplantages, blauwe vaten met giftig drugsafval in de natuur: allemaal zaken waar René van der Lee (53) al jaren over schrijft. Als misdaadverslaggever van het Brabants Dagblad richt hij zich vooral op de moeizame strijd van de overheid tegen de drugscriminaliteit. Samen met collega’s van het ED en BN DeStem doet hij in 2019 een jaar lang onderzoek naar de vraag of de Brabantse drugsindustrie ook tot de legale sectoren van de samenleving weet door te dringen. Bijkomend voordeel: René hoeft al die misdaadseries op tv niet meer te zien, hij heeft genoeg aan de Brabantse realiteit. Volledig scherm René van der Lee © copyright Marc Bolsius

Peter van Erp, verslaggever redactie Oss Geen werkdag is voor de regioverslaggever hetzelfde. Dan staat Peter van Erp aan het politielint waar een dodelijke schietpartij plaatsvond, dan weer legt een gepassioneerd hobbybrouwer hem uit hoe je het lekkerste bier maakt. De laatste jaren is de gemeente Oss zijn belangrijkste aandachtsgebied. Fijn, want hij is geboren en getogen in Geffen en kent de regio als zijn broekzak. Toch wordt hij nog met regelmaat verrast door de verhalen die hij tegenkomt. Ze hoeven alleen maar te worden opgeschreven en gepubliceerd. Volledig scherm Peter van Erp © Van Assendelft

Carla Kentgens, culinair recensent Elke week schuift ze weer ergens anders aan. Carla Kentgens recenseert al ruim drie jaar Brabantse restaurants voor de rubriek Over de tong in het Brabants Dagblad. Ze heeft als kok gewerkt bij verschillende toprestaurants in binnen- en buitenland. Daarnaast is ze auteur van 11 kookboeken waarvan er vier bekroond werden door de Gourmand World Cookbook Awards. In haar eigen kookstudio geeft ze kookworkshops. Om haar kennis up-to-date te houden, staat ze nog regelmatig achter de pannen in verschillende toprestaurants. Carla is getrouwd met Marion en woont in Helmond. Een andere grote liefde is chocolade en ze noemt zichzelf dan ook een chocoholic. Volledig scherm Carla Kentgens © Marc Bolsius