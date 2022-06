Christel uit Schijndel is de nieuwe wereldkampioen vogels opzetten: ‘Ik kan urenlang met een pincet aan de veertjes zitten’

oorlog oekraïne LIVE | Oekraïne: 80.000 Russische soldaten en pro-Russische separatis­ten gedood sinds start oor­log

Volgens Oekraïne zijn in de oorlog met Rusland tot nu toe in totaal zeker 80.000 Russische soldaten, pro-Russische separatisten en leden van het door Moskou betaalde Wagner huurlingenleger om het leven gekomen. Het onderhandelingsproces tussen Oekraïense en Russische vertegenwoordigers is tot stilstand gekomen. Moskou zei vrijdag dat het niet van plan is de ‘militaire operatie’ te beëindigen totdat alle doelen zijn bereikt.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

