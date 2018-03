Controle op parkeerplaats in Tilburg, motoragenten plukken trucks van A58

Politie start proef met flitscamera's tegen gebruik mobieltje in de auto

17:41 De politie gaat speciale flitscamera's inzetten om automobilisten te pakken die hun mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden. De camera's registeren 'verdachte bewegingen' en of een bestuurder bijvoorbeeld iets in de hand heeft in de auto. De beelden worden doorgestuurd naar een medewerker van de politie.