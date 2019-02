‘D’n allerliefste Mister, dezen is vur jouw’: vier studenten Tilburg zetten carnavalsclip Onze Mister op You Tube

video Duitse stoomtrei­nen rijden een dagje tussen Den Bosch en Tilburg

19:07 DEN BOSCH - In samenwerking met Stoom Stichting Nederland zorgt Martijn Lankhaar, mede-eigenaar van Märklin Center (Vughterstraat), ervoor dat net als vorig jaar twee bijzondere stoomtreinen in Den Bosch rijden. ,,En we zijn bezig om een derde te laten komen’’, zegt Lankhaar over de treinen die op 21 september minstens tien ritten maken tussen Den Bosch en Tilburg.