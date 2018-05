Dak van fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel bezwijkt onder vele regenwater

Update + Video De Reeshof kan weer douchen! Riool in Tilburg is na urenlange reparatie gemaakt

20:52 TILBURG - Tijdens werkzaamheden van BrabantWater op industrieterrein Vossenberg in Tilburg is dinsdagmiddag per ongeluk een leiding van het riool beschadigd geraakt. Tienduizenden bewoners van Vossenberg en de Reeshof werd geadviseerd om tijdelijk zo min mogelijk water te gebruiken. Rond halfnegen waren de problemen weer verholpen.