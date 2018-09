De Gruyter Den Bosch in teken van handboekbinden

Nachtelij­ke klusser zorgt voor geluids­over­last in Schijndel, politie stuurt hem naar bed

6:55 SCHIJNDEL - Geluidsoverlast in de nachtelijke uren, we kennen het allemaal wel. Meestal geeft de veroorzaker een feestje en zijn de gasten wat luidruchtig, maar in Schijndel kwam het geluid in de nacht van vrijdag op zaterdag heel ergens anders vandaan.