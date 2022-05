De man die tijdens de oorlog zijn boekje ver te buiten ging, wilde burgemeester van Oss worden

Dit keer geen platte criminaliteit zoals vóór de oorlog, maar een oorlogsmisdaad waarvoor een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats bleek. De ‘Ossenaar’ die tijdens de oorlog zijn boekje ver te buiten ging, heette Johannes Marius Bouscholte (1909-1950). Hij was geboren in Den Haag en woonde vanaf zijn (eerste) huwelijk in 1931 in Eindhoven. Hij was ‘handelaar in borstelwerken’, later ‘lichttechniker’.