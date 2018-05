Dertig jaar geleden versloeg de robot zijn eerste schaker. Nu (pas) gaat hij nieuws verslaan.

UPDATE + video Grote brand in boerderij in Vinkel, brandweer voorkomt ontvlammen schuur met 110 kalfjes erin

9:20 VINKEL - De brandweer is vrijdagnacht massaal in actie gekomen voor een felle brand bij een boerderij aan de Kaathoven in Vinkel. De brandweer kon voorkomen dat een schuur met daarin 110 kalfjes vlam vatte. Het is niet bekend of de bewoners aanwezig waren toen de brand uitbrak.