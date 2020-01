Dit gebeurt er in 2020 in Brabant (en Nederland en rest van de wereld)

Familie Niels Janssen deelt foto's na zware mishande­ling in Schaijk: ‘Als je iets hebt gezien, twijfel niet’

31 december SCHAIJK/ZEELAND - De 29-jarige Zeelander die in de nacht van zondag op maandag zwaar werd toegetakeld na een festival in Schaijk is volgens zijn familie slachtoffer van zinloos geweld. Ze delen foto's van Niels Janssen op Facebook met de oproep die zoveel mogelijk te delen en hopen dat getuigen zich melden.