Dode Boxtelaar Henk van den Oetelaar vastgebonden op stoel aangetroffen door familie

Boerenbrui­loft Schorsbos is variant van Second Love

17:27 SCHIJNDEL - Het kabinet van Schorsbos (Schijndel) meende onlangs dat mogelijk nog enkele fysieke carnavalsactiviteiten in het dorp konden doorgaan. Inmiddels is een dikke streep door de plannen gezet. Maar online gaat er in het kader van Schorsbos blèft zitten van alles gebeuren. Beter dan niets, is nu de algemene tendens. Met als hoogtepunt de Boerenbruiloft, een jaarlijkse traditie die ditmaal in digitale vorm de geel-groen-witte huiskamers zal binnendringen.