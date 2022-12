Dodelijke aanval van stier en enorme brand: dit zijn de meest gelezen Brabantse verhalen van dit jaar

Een dodelijke worsteling tussen twee senioren in een ziekenhuis, een 19-jarige bestuurder die een winkelpui doorboort en de 18-jarige Isa die overlijdt aan een watervergiftiging na het nemen van haar eerste xtc-pilletje. Dit zijn de meest gelezen en best gewaardeerde verhalen van het Brabants Dagblad in 2022.

• Midden in de zomer op de Borselestraat in Tilburg werd 's nachts een 37-jarige man doodgeschoten. Het bleek te gaan om Toontje Damen Junior. Buurtbewoners schrokken zich rot. Eerst hoorden ze meerdere schoten en daarna zagen ze twee personen in donkere kleding wegrennen.

• Op het industrieterrein aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg brak in november een enorme brand uit. Met een NL-Alert werd de buurt gewaarschuwd en geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Ontploffende gasflessen zorgden voor harde knallen.

• De Tilburgse topkapper John Beerens zat in januari compleet ontdaan in de rechtszaal in Breda, bij de strafzaak tegen zijn oud-medewerker Paul van der W. Die maakte 811.000 euro over naar zijn eigen rekening, in plaats van naar de Belastingdienst. Huilend deed Beerens zijn verhaal: ,,Mijn hele leven gaat naar de klote.’’

• Op een verpleegafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch vond in november dit jaar een bijzonder en betreurenswaardig incident plaatst. Een 78-jarige patiënte uit Vught overleed bij een worsteling met een 81-jarige patiënte uit Heusden. De vrouw uit Heusden werd aangehouden.

• Isa van den Elzen (18) uit Oss probeerde voor het eerst een xtc-pilletje en dit werd haar fataal. De pil zelf was niet de oorzaak, maar watervergiftiging omdat ze veel te veel water dronk op haar stapavond. Ondanks hun verschrikkelijke verlies, willen Isa's ouders uitgebreid het verhaal van hun dochter vertellen om anderen te waarschuwen.

• Met een snelheid van 80 kilometer per uur knalde een 19-jarige bestuurster uit Den Bosch op een winkelpui tegen de Bossche Woonboulevard. Ze bleek geen rijbewijs hebben. Vlak na het ongeval kwam een bruidspaar poolshoogte nemen op de plek van het ongeval. Waarom blijft een raadsel.

• Door een aanval van een doldrieste stier bij slachtbedrijf Vion in Tilburg kwam in juni een 37-jarige man uit Nieuwleusen om het leven. Hij was een chauffeur van een transportbedrijf. Waarschijnlijk viel de stier de man aan bij het uitladen van de transportauto. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector gebeuren zulke ongevallen bijna nooit.

• Honderden belangstellenden vormden in januari een indrukwekkende erehaag voor de overleden bekende Udenaar Mark van Bommel. De voormalig prins carnaval bij de Knoerissen en actief lid van rugbyclub Octopus overleed op 53-jarige leeftijd aan kanker. Na de start van een zwaar behandeltraject fietste hij nog met zijn vrouw en de kinderen op een tandem naar Parijs om geld in te zamelen.

Volledig scherm Leden van de rugbyclub dragen de kist van Mark van Bommel. © Van Assendelft Fotografie

• Bij een steekincident aan de Dorpsstraat bij De Driesprong in Rosmalen kwam in maart een 22-jarige man om het leven. Onder het oog van tientallen terrasgangers werd hij neergestoken met een bestekmes. Volgens de politie ging hier een ruzie aan vooraf en werd het slachtoffer twee keer in zijn borst gestoken.

• Hij had bijna 154.000 volgers op TikTok en op Instagram bijna 20.000. Bij een scooterongeluk in Ben Bosch in mei kwam de bekende filmpjesmaker Lucas Cornelissen uit Vlijmen om het leven. Hij reed ‘s nachts met hoge snelheid de Dommel in. Naast een bekende Tiktokker was hij een zeer geliefd collega in café Lalalaa in Den Bosch.