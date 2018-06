DorpsGoed wil aanpak overlast laden en lossen Jumbo Den Dungen

De Jumbo in Den Dungen heeft pas een verbouwing achter de rug. Op 24 juni ging de vernieuwde supermarkt open die franchisenemer van de Jumbo Will Janssen een groter winkeloppervlak bracht ten koste van minder opslagruimte.

Juist dat laatste levert volgens Mariska Sturkenboom nu problemen op. ,,De Jumbo is een belangrijke eerste werkgever voor veel jongeren in het dorp. Janssen sponsort ook veel dorpsactiviteiten. Maar even zo goed levert het verkleinen van het magazijn vaker verkeer op. Vrachtwagens komen dan vaker hun spullen lossen. En bij dat laden en lossen wordt nu dus ook vaker overlast in de straat veroorzaakt. Wij willen weten wat de gemeente Sint-Michielsgestel daar aan kan doen."

Wethouder Bart van de Hulsbeek (VVD) had een heel kort antwoord kunnen geven, zoals 'daar kunnen we niks aan doen.' Maar hij nam er wat meer woorden voor. ,,Het is eigenlijk een onoplosbare situatie. Er is geen ruimte in de straat of directe omgeving voor een alternatief. En omdat de Jumbo het pand niet heeft uitgebreid, maar inpandig functies heeft aangepast, kun je juridisch niet afdwingen dat het anders moet met laden en lossen."