Drijvende bonte kermis in Den Bosch

Stichting Bosch ParadeNa drie jaar afwezigheid is Bosch Parade terug. Van 16 tot en met 19 juni gaat de drijvende optocht door de stad. Maak je klaar om je te laten verrassen door al het pracht en praal dat langs komt varen. Miesjel van Gerwen is een van de oprichters en artistiek leider: “Een langgekoesterde wens komt in vervulling”.

In 2021 kon het evenement helaas niet doorgaan. “Er komen ontzettend veel mensen op Bosch Parade af, uit binnen- en buitenland. Met zoveel bezoekers konden we de varende stoet met hedendaagse kunst vorig jaar niet coronaproof organiseren. Door de extra voorbereidingstijd wordt de editie van 2022 onze grootste editie ooit”.

Inspiratie voor de parade

Verwacht tijdens de negende Bosch Parade veel verwondering. Miesjel vertelt: “Elke editie hebben we een thema. De kunstwerken vertellen samen of op zichzelf een verhaal. Dit jaar hebben we het schilderij ‘De verzoeking van de heilige Anthonius’, een drieluik, als leidraad genomen voor het thema Verleiding”.

Bonte kermis op het water

Het bekende drieluik was onbewust ook de inspiratie voor de opbouw van de vaartocht. “Bosch Parade bestaat dit jaar uit drie delen”, zegt Miesjel. “Het begint met verstilde poëtische werken. Daarna zie je een aantal kunstwerken die als een bonte kermis aan je voorbij trekken. Het derde gedeelte is een echo van alles dat je hebt gezien. Na iets meer dan een uur heb je een verhaal gezien.”

Kunstwerken worden goed benut

In totaal varen negentien werken voorbij. De kunstenaars hebben een vertaling gemaakt van het schilderij van Jheronimus Bosch met als vraag: hoe zien jullie verleiding in deze tijd? Er zijn zowel bekende Nederlandse kunstenaars zoals Atelier Van Lieshout en Folkert de Jong als buitenlandse kunstenaars te zien.

“We bieden ook graag een podium aan jong talent”, zegt Miesjel. “Op één werk van een kunstenaar van de vorige editie is een dansvoorstelling gemaakt. Na de Parade gaat een van de installaties van deze editie naar Down The Rabbit Hole. Dankzij de samenwerking met dit festival kon het kunstwerk nog groter worden. De extra tijd hebben wij en de kunstenaars goed benut.”

Echte backstage-ervaring

Door de extra voorbereidingstijd kan een langgekoesterde wens in vervulling gaan. Miesjel: “We wilden iedereen laten proeven van de backstage-ervaring waar kunstenaars en vrijwilligers elkaar altijd ontmoeten. In onze Tuin der Lusten kun je heerlijk eten en is er veel te doen”.

Bewonder vanaf het terras

De ultieme Bosch-Parade ervaar je op een van de speciale terrassen. Onderaan de stadswal zijn vijf terrassen waar je een prachtig uitzicht hebt. Met een kaartje voor een van de terrassen bezoek je gratis de Tuin der Lusten en steun je Bosch Parade.

“Dit kan nergens anders dan in Den Bosch”, zegt Miesjel. “Onze waterstad heeft een prachtige historische binnenstad. Jheronimus Bosch is verweven met de stad. Dit evenement wil je gewoon niet missen.”

Praktische informatie

Bosch Parade is dit jaar op donderdag 16 juni, vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni om 20.00 uur, op zondag 19 juni om 15.00 uur te bewonderen. De Tuin der Lusten is open van 26 mei tot en met 19 juni dagelijks open van 13.00 tot 23.00 uur; op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tot 00.00 uur. Tot 15 juni bezoek je de Tuin der Lusten gratis.

Tickets voor de terrassen of de Tuin der Lusten koop je online. Ben je benieuwd naar het volledige programma? Neem een kijkje op de website.