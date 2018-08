Dungense Aa nu ook vol met meanders en moeras

Bossche­naar betrokken bij fraude? 'Zijn hart lag bij de stichtin­gen'

15:16 DEN BOSCH - ,,Zijn hart lag bij de stichtingen en de goede doelen. Van zelfverrijking is geen sprake." Dat zei advocaat P. van Kampen donderdag over een Bosschenaar (68) die volgens het Openbaar Ministerie (OM) als penningmeester betrokken is bij miljoenenfraude bij vier stichtingen voor goede doelen. Tegen hem werd twee jaar celstraf geëist.