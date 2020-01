Een kruising van Moeder Theresa, Florence Nightingale en de heilige maagd Maria

Ik was jaloers op haar rotsvaste geloof over de maakbaarheid van haar leven en de nog ongeschonden overtuiging dat je jezelf, wezenlijk in haar geval, kunt veranderen. Ik stelde alvast 1 januari veilig want het ging me niet gebeuren dat ik geen wentelteefjes kon bakken van oude oliebollen (want ongezond) of dat er geen nieuwjaarsrolletjes met slagroom op tafel zouden komen (want héél ongezond). Ze was het gelukkig eens met mijn redenatie dat het nieuwe jaar pas écht begon op 2 januari, en benutte de eerste dag van 2020 door zich ook aan de ándere goede voornemens, waaronder minder ruzie maken, minder zeuren en zonder mopperen de hond uitlaten, nog een keer uitbundig níet te houden.