Eerherstel voor notaris Arnold van den Bergh: geen énkel bewijs voor verraad Anne Frank

Al vanaf het moment dat het onderzoek naar de verrader van Anne Frank en haar familie met veel bombarie gepresenteerd werd, in januari dit jaar, werden er vraagtekens gezet bij de conclusie: dat de Amsterdamse, van oorsprong Osse, notaris Arnold van den Bergh het onderduikadres van de familie Frank aan de Duitsers had doorgespeeld, om zo zijn eigen hachje te redden. Een aantal Nederlandse historici, waaronder Bart Wallet, professor Joodse Studies aan de UvA, Laurien Vastenhout, onderzoeker bij het NIOD, Ruben Vis, van de Nederlandse Israelitisch Kerkgenootschap en het Centraal Joods Overleg, Bart van der Boom die doceert aan Universiteit Leiden en Petra van den Boomgaard van de Universiteit Utrecht gingen direct na de presentatie van het boek ‘Het verraad van Anne Frank’, van de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan aan het werk.

Arnold van den Bergh, tweede van links in joodse raad

Geen lijsten met onderduikadressen

Quote Daarmee concludeer je dus dat iedereen die onderdook verdacht was. Maar het was een manier om je leven te redden, geen privilege. Nederlands Onderzoeksteam Arnold van den Bergh had niet de kennis, geen motief en geen mogelijkheid om Anne Frank en haar familie te verraden, is de keiharde conclusie die de wetenschappers trekken. ,,Er is geen bewijs voor het bestaan van lijsten met onderduikadressen bij de Joodse Raad”, zegt het onderzoeksteam. Ze voeren daarvoor verschillende bewijzen aan, zoals dat die lijsten in geen enkele van de vele rechtszaken na de oorlog ooit als bewijs zijn gebruikt, ook niet door partijen die daar voordeel bij zouden kunnen hebben. ,,Bovendien had Arnold van den Bergh er dan geen toegang tot gehad, hij was betrokken bij het welzijnswerk dat de raad verrichtte.”

Zijn gezin redden?

Over het motief dat het Cold Case Team, bestaande uit verschillende leden, waaronder een voormalige FBI-agent, Vincent Pankoke, en documentairemaker Thijs Bayens, aan Arnold van den Bergh toeschreef, voor het verraden van Anne Frank, namelijk het redden van zichzelf en zijn gezin zijn de Nederlandse onderzoekers helder: Arnold van den Bergh was al ondergedoken. Twee van zijn dochters doken in oktober 1943 onder in Laren, in 't Gooi. Een derde dochter was ondergedoken in Brabant. Toen Arnold van den Bergh in januari 1944 getipt werd dat er een arrestatiebevel was met zijn naam erop, voegden hij en zijn vrouw zich bij de twee dochters in Laren. ,,Dat wordt ondersteund door een dagboek van de buurman, die het gezin Van den Bergh ontmoette, en erover schreef. Bovendien, waarom zou hij de relatieve veiligheid van het onderduikadres verlaten, om naar Amsterdam te gaan waar hij gezocht werd, om de familie Frank te verraden”, vragen de Nederlandse experts zich retorisch af.

Eerherstel voor Arnold van den Bergh. Rechts in beeld professor Bart Wallet van de Universiteit van Amsterdam, tijdens de presentatie die ook online te volgen was.

Geen contacten

,,En gelegenheid had Arnold van den Bergh ook niet, want er is geen enkel bewijs gevonden dat hij contacten had met hooggeplaatste Duitse nazi’s, zoals in het boek aangevoerd wordt. Hij had eerder in de oorlog een Calmeyer-status, waarmee hij tijdelijk vrijgesteld was van deportatie, maar die verloor hij.”

Slecht onderzoek

Behalve dat de onderzoekers geen enkel bewijs vinden voor de theorie dat Arnold van den Bergh het onderduikadres van Anne Frank zou hebben doorgespeeld aan de Sicherheitsdienst, schieten ze ook flinke gaten in de onderzoeksmethoden van het Cold Case Team en het brongebruik. ,,De historische context van de Tweede Wereldoorlog en de directe naoorlogse periode wordt regelmatig verkeerd begrepen. Dat Van den Bergh niet in een kamp moest, wordt gezien als verdacht, en als een privilege. Daarmee concludeer je dus dat iedereen die onderdook verdacht was. Maar het was een manier om je leven te redden. Dat is geen privilege.” Bovendien worden aannames eerst gepresenteerd als hypothese, maar een paar bladzijdes verderop in het boek als feiten.

‘Dít is pas verraad’

Een van de voorbeelden daarvan is de getuigenis van Van den Berghs kleindochter Mirjam de Gorter. Zij zegt op een gegeven moment dat áls haar grootvader zoiets gedaan zou hebben, dat het zou zijn om zijn familie te redden. Een paar bladzijdes verder klinken uit haar mond de woorden dat hij het gedaan had om zijn familie te redden. De Gorter gaf in levende lijve ook kritiek op het boek dat haar leven op zijn kop zette, en de nagedachtenis van haar grootvader wereldwijd besmeurde, en waarvan ze de inhoud pas twee dagen voor het internationale mediaoffensief te horen kreeg. ,,Dit is pas verraad, om mijn grootvader zo te beschuldigen. Bovendien wordt de wereldwijde bekendheid van de naam van Anne Frank misbruikt.” Ze kreeg een staande ovatie na haar bijdrage.

Mirjam de Gorter, kleindochter van Arnold van den Bergh, tijdens de presentatie van een onderzoeksrapport over het boek Het verraad van Anne Frank.

Boek uit de handel

Gisteravond werd bekend dat de Nederlandse uitgever van het boek besloten heeft Sullivans boek niet langer uit te geven. ,,Op basis van de conclusies van het rapport hebben wij besloten dat het boek per direct niet meer leverbaar is. De boekhandel zullen wij oproepen hun voorraad te retourneren”, laat de uitgeverij weten.

Na de oorlog

Niet alleen was Van den Bergh dus niet de verrader van de familie Frank, hij was een gerespecteerd en gewaardeerd lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, concluderen de Nederlandse onderzoekers. Er zijn bewijzen dat hij tijdens de oorlog via zijn notaris kantoor Joden hielp aan bewijzen dat ze van Arische komaf, en dus veilig voor jodenvervolging door de Duitsers waren. Vanwege dat goede werk kreeg hij ook een positie in de Joodse Raad. Na de oorlog werd hij weer met open armen ontvangen, en werkte hij mee aan de wederopbouw van de gemeenschap in Amsterdam.